Útravaló – 2026. február 3.

Lukács evangélista, Kozma és Damján, Giuseppe Moscati, Batthyány-Strattmann László a megdicsőült Egyház orvos tagjai. Szent Balázst nyilvánvalóan nem soroljuk ide, neki más a hivatása, közbenjárásával mégis gyógyulást esd ki a fuldokló fiú számára. A Szűzanyát is szoktuk „Betegek gyógyítója” névvel illetni, az igazi orvosunk azonban mégis Jézus, akinél ő is közbenjár gyógyulásunk érdekében. Az Üdvözítő a mai evangéliumban is gyógyít: a vérfolyásos asszony és Jairus lánya részesülnek e kegyelemből. Balázs története pedig emlékeztessen bennünket arra, hogy ha „torkunkon akadna” valamilyen rossz hír vagy esemény „szálkája”, a szentek mellettünk állnak, és orvosunkhoz, Krisztushoz tudnak vezetni minket.

