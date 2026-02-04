Útravaló – 2026. február 4.

Az olvasmányban Izrael Istene „ütközik meg” a népszámlálás hitet és bizalmat nélkülöző aktusán, az evangéliumban pedig Jézus csodálkozik szülőföldje lakóinak hitetlenségén. De míg Dávid király bűnbánatot tart, addig ennek nyomát nem igazán találjuk az újszövetségi történetben. „Hiszem, ha látom” – mondják sokan. Ám ez sem mindig igaz. Ha valakinek nincs elegendő hite, azt a csodák sem fogják meghatni, mert hiányzik a szívéből az az élő Istenhez vezető természetfölötti híd, ami a rendkívüli jelenségek láttán segítene neki rátalálni az élő Istenre. Az Úr előtt meghajló élet, fejezze ki azt a bűnbánat vagy a teljes önátadás, mindig kész befogadni Isten tetteit, csodavárás nélkül is.

Fotó: Merényi Zita



Magyar Kurír