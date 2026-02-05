Útravaló – 2026. február 5.

„Légy bátor, és bizonyulj férfinak!” A mai olvasmányban Dávid intését halljuk, amit a fiához címzett. Erről eszembe jut, hogy annak idején a szemináriumban humorosan, de szándékosan éppen ezzel a mondattal buzdítottuk egymást, amikor valamelyikünk túlságosan rettegett egy-egy közelgő nehéz vizsgától, vagy éppen valami konfliktust kellett megfelelő fellépéssel kezelnie. De a bátorság nem csupán férfiúi sajátosság. Hiszen az ifjú Ágota is erről tesz tanúságot. Az elvei mellett kiálló Slachta Margitról azt mondták: „ő az egyetlen férfi a Nemzetgyűlésben”. Bárhová sodor is az élet, bátorságra és józan ítélőképességre mindig szükség van. Az Erősség Lelkére e tekintetben is ráhagyatkozhatunk. Ő nem „fickóskodásra”, hanem igaz bátorságra tanít.

Fotó: Merényi Zita



Magyar Kurír