Útravaló – 2026. február 6.

Sirák fiának könyve dicshimnuszt zeng Dávid királyról és az ő nagy tetteiről. Maradandóbb emlékezet ez, mint bármely, csillagként feltűnő, majd lehanyatló celeb emléke, aki önmagára és a producerekre hagyatkozva emelkedik fel, majd kényszerűen átadja helyét az utána következőnek. Dávid, bár nem volt hibátlan, az Úr vezetésére támaszkodott, így lett igazán maradandó az emlékezete. Ennél is magasabb szintű Keresztelő János tisztelete, aki az igazságért a vérét is ontotta. S ugyanilyen tiszteletet érdemel Krisztus minden vértanúja, a mai nap szentjei, a japán vértanúk is, akik nem csupán példakövetők voltak, hanem életük átadásával a legtökéletesebben hasonultak a keresztre feszített Mesterhez. Ez a hősiesség érdemel maradandó emlékezetet.

