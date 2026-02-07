Útravaló – 2026. február 7.

Az ifjú Salamon király alázattal veszi tudomásul kicsinységét. Nem is akar a saját erejére vagy szellemi képességeire támaszkodni, hanem egyedül csak Istenre. Ugyanakkor azt is nagyon jól tudja, hogy az Úr nem fogja megoldani helyette a gondokat, hanem segít, hogy vele együttműködve ő maga vegye kézbe, amit kell. Amikor a szobában villanyt gyújtunk, nem a bútorok mennek el az utunkból, hanem a fényben magunk ítéljük meg, merre menjünk és merre ne. A Lélek világossága is hasonló: nem helyettünk, hanem értünk dolgozik. Ha a Bölcsesség Lelkét kérjük, mi se számítsunk kész megoldásokra, hanem ítélőképességünket segítő mennyei világosságra. Mária, a Bölcsesség Széke is útmutatónk a Bölcsesség Forrásához.

Fotó: Merényi Zita



Magyar Kurír