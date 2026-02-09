Útravaló – 2026. február 9.

„Mindent megteszünk, amit az Úr parancsol!” – hangzik az Ószövetség megkötésénél Isten népe részéről. „Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint” – válaszolja a názáreti Szűz az angyalnak az Újszövetség hajnalán. Mindkét konszenzusnak hasonlók a következményei: ott Isten mintegy „kézzelfogható” jelenléte a szövetségládával és az őket beárnyékozó felhővel, itt pedig a Fiú isteni személyének élő jelenléte Mária méhében, az új szövetség frigyszekrényében, melyet előzőleg szintén az Úr Lelke árnyékozott be. Isten jelenléte nem elsöprő, hanem gyógyító. Ezt tapasztalja a megannyi beteg is, akiknek elég csak érinteniük Jézust, máris a Lélek újjáalkotó erejét érzik tagjaikban.

