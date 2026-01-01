Útravaló – 2026. január 1., Szűz Mária, Isten anyja

„Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget!” Ezzel az ősi bibliai áldással indulunk az új év első napján, és biztosak lehetünk benne, hogy ő közel lesz hozzánk és kísér minket. Az év első napján imádságra gyűlik össze az Egyház, hogy fohászkodjon a békéért. Sajnos az utóbbi időben egyre több konfliktus lángolt fel, ezért még intenzívebben kell imádkoznunk a békéért. A békéhez kitartó munkára van szükség, mégis ajándék, amely Istentől jön. A szeretet Lelkének gyümölcse, mely ott munkálkodik az emberi szívekben. Istent látni annyi, mint arcának ragyogását szemlélni. Erre vágyott az ember az első bűn óta, mert teremtésekor még szemlélhette Isten arcát, de elfordította róla tekintetét, és emiatt elvesztette ezt a belső fényt. Sőt, félt ettől a tekintettől, ezért takarta be arcát, ha Istennel beszélt. Ott, a betlehemi barlangistállóban pedig felragyogott ez az istenarc a maga gyermeki tisztaságában, és kiáradt a jóság. A Teremtő teremtménnyé lett, hogy közel jöjjön hozzánk. Annyira közel, hogy az arcát szemlélhessük. Az ő arcát láthatod mindenkiben, akivel csak találkozol. Felismered-e őt?

Az áldás, amit az Úr egykor csak Izraelnek adott, Jézus Krisztusban kiterjed minden népre. Benne áld meg Isten minden embert „minden lelki áldással”, mindazokat, akik őszinte szívvel keresik őt. Az ő nevében és áldásával kezdjük az új esztendőt, és ő ránk sugározza a béke drága ajándékát. Tégy minket, Urunk, békéd eszközévé!

A liturgia ma a Szűzanya felé fordul, aki észrevétlenül jelen van mindenütt, ahol ott van isteni Fia. Mária égi közbenjárását kérjük az új év első napján. Szent Pál a szentleckében arról beszélt, hogy „Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született (…), hogy kiváltson minket a törvény rabszolgaságából és Isten fiává lehessünk”. Isten Fia Máriától, egy asszonytól született. Teste Mária testéből, vére a véréből lett. Isten az ő tejével táplálkozott, és ajka Isten ajkát érintette. Mária Krisztus anyjaként anyja lett mindazoknak, akik Krisztusban Isten gyermekei lettek.

Lukács evangélista szerint Mária Jézus születése után fogadja a pásztorokat, boldogan mutatja meg nekik a Gyermeket, és figyelmesen hallgatja, amit azok elmondanak az angyal által hírül adott nagy dolgokról. Azután eltávoztak a pásztorok. Mária ott maradt Fia mellett. Emlékezetébe véste a pásztorok szavait, és gyakran elgondolkodott rajtuk. Mária nemcsak azért anyja Jézusnak, mert testet és vért adott neki, hanem azért is, mert behatolt misztériumába, és a legbensőségesebben csatlakozott ahhoz. Áldott az asszonyok között, mert maga az Áldás született tőle. Általa teljesedett be Isten terve: az Ige megtestesülése és a mi megistenülésünk. Mária meghív minket, hogy kövessük a hitben és Isten akaratának elfogadásában, hogy áldása bennünk is áldássá váljék mindazok számára, akikkel találkozunk az új esztendőben.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír