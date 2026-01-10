Útravaló – 2026. január 10.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Januárban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

„Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást. (...) Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok.” Jézusban tehát az Atya irgalma nyilvánult meg. Működésének nyitánya ez a jelenet. Lelkének erejével áll az emberek elé az Úr, és az Atya szeretetének gyümölcseit közli velük. Ez folytatódik az Egyház életében. Jézus elküldte a Szentlelket, hogy ne a mi emberi bölcsességünket hirdessük, hanem Isten kinyilatkoztatását. A Szentlélek erejében és ajándékaiban részesedünk mindannyian a bérmálkozásunkkor. Az Úr minket is küld, hogy éljük az evangéliumot, vigyük az örömhírt! Megvan-e benned ez a „lelkesedés”?

