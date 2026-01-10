Útravaló – 2026. január 10.

„Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást. (...) Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok.” Jézusban tehát az Atya irgalma nyilvánult meg. Működésének nyitánya ez a jelenet. Lelkének erejével áll az emberek elé az Úr, és az Atya szeretetének gyümölcseit közli velük. Ez folytatódik az Egyház életében. Jézus elküldte a Szentlelket, hogy ne a mi emberi bölcsességünket hirdessük, hanem Isten kinyilatkoztatását. A Szentlélek erejében és ajándékaiban részesedünk mindannyian a bérmálkozásunkkor. Az Úr minket is küld, hogy éljük az evangéliumot, vigyük az örömhírt! Megvan-e benned ez a „lelkesedés”?

