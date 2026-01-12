Útravaló – 2026. január 12.

„Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” Keresztelő Szent János feladata az volt, hogy a bűnbánat hirdetésével bejelentse a messiási idő kezdetét. Az emberek pedig mentek hozzá a folyó partjára, hogy alámerítse őket a tisztulás fürdőjében. Jézus is ebből a gondolatból indul ki: „Térjetek meg, elérkezett az Isten országa!” Ő maga közvetíti ezt az országot. Benne jelen van az Atya teljes irgalma és minden kegyelme. De egyúttal azt is megmutatja, hogyan kell az embernek teljesítenie Isten akaratát. Ezt a magatartást a megtéréssel és a hittel tesszük teljesen magunkévá. Jézus téged is hív. Azt mondja neked: „Jöjj, kövess engem!” És te? Elindulsz, hogy kövesd őt?

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír