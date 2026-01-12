Útravaló – 2026. január 12.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Januárban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

„Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” Keresztelő Szent János feladata az volt, hogy a bűnbánat hirdetésével bejelentse a messiási idő kezdetét. Az emberek pedig mentek hozzá a folyó partjára, hogy alámerítse őket a tisztulás fürdőjében. Jézus is ebből a gondolatból indul ki: „Térjetek meg, elérkezett az Isten országa!” Ő maga közvetíti ezt az országot. Benne jelen van az Atya teljes irgalma és minden kegyelme. De egyúttal azt is megmutatja, hogyan kell az embernek teljesítenie Isten akaratát. Ezt a magatartást a megtéréssel és a hittel tesszük teljesen magunkévá. Jézus téged is hív. Azt mondja neked: „Jöjj, kövess engem!” És te? Elindulsz, hogy kövesd őt?

