Útravaló – 2026. január 13.

„Mi közünk egymáshoz, Názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket?” – kérdezte Jézustól a tisztátalan lélek. Jézusban Isten ereje és ember által felfoghatatlan jósága van jelen. Amikor tanít, amikor csodát tesz, ez érinti meg az emberek testét és lelkét. És az életnek ez az áradása még a gonosz lélekből is olyan szavakat hoz elő, amiket szabad akaratából soha nem mondott volna: „Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!” Isten nem a pusztítás Istene, mert ő az élet! Ezért olyasmivel provokálja Jézust a gonosz, amit Isten nem tesz: a pusztítással. Jézus nem a pusztításért jött, hanem hogy életünk legyen, örök életünk. Ezért parancsolt rá a gonosz lélekre: „Hallgass el, és menj ki belőle!”

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír