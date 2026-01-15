Útravaló – 2026. január 15.

„Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” – mondja a leprás Jézusnak. A beteg ember utolsó reménye Jézus. Oda megy, ahova a törvény szerint nem szabad neki, de ez már nem érdekli. Micsoda ráhagyatkozás és hit: „Ha akarod…” És az Úr szíve megesik rajta, ahogy később a tömegen is. Megérintette a tisztátalant, akit érinteni sem volt szabad, és a tisztátalan megtisztult. Majd szigorúan ráparancsolt, hogy ne mondja el ezt senkinek. Jézus nem azért jött, hogy csodadoktorként nézzenek rá, hanem azért, hogy megossza az evangéliumot mindazokkal, akik hisznek benne. Így akarta megjeleníteni köztünk Isten országát. Nekem, lelki leprásnak, akit a bűneim tisztátalanná tesznek, szükségem van az érintésedre, Uram!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír