Útravaló – 2026. január 16.

Jézus visszatér Kafarnaumba, hirdeti az igét, és gyógyítja a betegeket. Egy bénát hoznak, de a tömeg miatt csak úgy tudják hozzá vinni, hogy felbontják a tetőt, és azon át engedik le elé. Jézus látja a hitüket, és meggyógyítja először a béna ember lelkét, aztán a testét is, mert hatalma van erre. A bűn megbénítja a lelket, gúzsba köti. Moccanni sem tud, ahogyan a bénult test sem. Az Isten által teremtett ember pedig a test és a lélek egysége. A betegségeink többsége lelki eredetű, mondják az orvosok. A bűnbocsánatban a lelked életre kel, újra mozgásba jön. Jézusnak hatalma van a földön a bűnök megbocsátására. Kísértél-e már valakit hittel Jézushoz? Mikor hallottad utoljára: „bocsánatot nyertek bűneid”?

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír