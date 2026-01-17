Útravaló – 2026. január 17.

„Miért eszik-iszik (Mesteretek) vámosokkal és bűnösökkel? Ennek hallatára Jézus azt mondta nekik: nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.” A farizeusok nem értik, hogy Jézus miért étkezik együtt vámosokkal és bűnösökkel. Látni fogjuk, amint magára veszi erőfeszítéseinket, félelmeinket, bizonytalanságainkat, bűneinket, ő, aki eltörli majd azokat az erőszakos kötelékeket, amelyek megkeserítik az emberek életét. Ő ugyanis az átélt szenvedés és az Istennek való engedelmesség által üdvösség lett minden ember számára. Azért jött, hogy begyógyítsa a sebeinket. A bűnösökért jött, hogy bűneinket magára véve megváltson minket.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír