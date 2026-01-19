Útravaló – 2026. január 19.

„Az új bor új tömlőbe való.” A Messiás provokatívan viselkedik. Jézus a megváltás örömhírét hozta, az evangéliumot. Nem azért jött, hogy a mózesi törvényt magyarázza és annak megtartását szorgalmazza. Jézusban maga a Törvény van jelen. Tőle új ruhát kapunk, menyegzős köntöst, melyet nem rág meg a moly. Az istengyermekség tudata és a hit új tömlővé formálja lelkünket. Az istengyermekség újdonságát hozta el a szolgalelkület régi ruhája helyett. A vallási rendszerekbe merevedett, teljesítmény alapú hit helyett az Isten fiainak szabadságát adja nekünk. Új erővel hatnak Jézus tettei és szavai. Leoldódnak bilincseid, és élettel telik meg a lelked. A szeretet új parancsa mindenkit magához ölel.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír