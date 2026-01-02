Útravaló – 2026. január 2.

„Ki vagy te?” – kérdezik Keresztelő Jánost a papok és a leviták. A főtanács tagjai nem mennek Jánoshoz, hanem másokat küldenek hozzá. Úgy gondolják, hogy ők az isteni igazság letéteményesei, és feladatuk mások ellenőrzése, ha kell, számonkérése. János itt semmit nem közöl magáról. Úgysem értenék meg, hiszen magukból indulnak ki. Ő nem a Messiás, nem is Illés vagy valamelyik másik próféta. Ő meghív a bűnbánatra, amire nélkülözhetetlenül szükség van az üdvösséghez. Isten igazságát csak az ismeri fel, aki alázattal és őszinte nyitottsággal közeledik hozzá. Már közöttük áll, de önteltségük miatt nem ismerik fel őt, és később sem fogják. Van-e helye a lelkedben, az életedben Istennek?

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír