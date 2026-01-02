Útravaló – 2026. január 2.

Nézőpont – 2026. január 2., péntek | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Januárban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

„Ki vagy te?” – kérdezik Keresztelő Jánost a papok és a leviták. A főtanács tagjai nem mennek Jánoshoz, hanem másokat küldenek hozzá. Úgy gondolják, hogy ők az isteni igazság letéteményesei, és feladatuk mások ellenőrzése, ha kell, számonkérése. János itt semmit nem közöl magáról. Úgysem értenék meg, hiszen magukból indulnak ki. Ő nem a Messiás, nem is Illés vagy valamelyik másik próféta. Ő meghív a bűnbánatra, amire nélkülözhetetlenül szükség van az üdvösséghez. Isten igazságát csak az ismeri fel, aki alázattal és őszinte nyitottsággal közeledik hozzá. Már közöttük áll, de önteltségük miatt nem ismerik fel őt, és később sem fogják. Van-e helye a lelkedben, az életedben Istennek?

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Szűz Mária #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató