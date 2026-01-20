Útravaló – 2026. január 20.

„A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért.” A törvény szolgasága után az Isten gyermekeinek szabadságát adja Jézus. A farizeusok megszólják a tanítványokat, mert megszegik a szombatot azzal, hogy munkát végeznek, amikor morzsolgatják a kalászokat. A törvény túlértelmezése teherként nyomja az emberek vállát. Pedig Isten szeretetből adta a törvényt, csak az írástudók és a farizeusok magyarázataikkal teherré változtatták. Jézus átlépi az emberi magyarázatok rendszerét, és felmutatja az Atya gyermekei iránti szeretetét. Az emberek közötti kapcsolatban és Isten felé a legfontosabb feladatod a szeretet, nem pedig a törvény betűjén való rágódás. Szolgai vagy gyermeki a hited?

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír