Útravaló – 2026. január 21.

„Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy pusztulni hagyni?” A szombat megszentelése a hívő zsidó magatartásának egyik legfontosabb ismertetőjele volt. Komoly vallási értéket jelentett, és a hagyományba beágyazva apáról fiúra szállt. Jézus is tudta ezt, mégis többször megtörte a szombat parancsát. Ezzel azt akarta tanítani, hogy a mózesi törvény betű szerinti megtartásánál többet ér az isten- és az emberszeretet gyakorlása. Vagyis jót tenni, életet menteni szombaton is szabad, sőt kötelességünk, mert nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért. Az evangéliumnak ezt a tanítását soha nem szabad elfelejtenünk. Tudsz-e jót tenni másokkal?

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír