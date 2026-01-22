Útravaló – 2026. január 22.

Jézus visszavonul tanítványaival. Nagy tömeg követi. A betegek gyógyulást várnak, s van, aki csak érinteni akarja. Az ünneplő tömeg így gondolkodik: ő az, aki megszabadít bajainkból, betegségeinkből, aki enni ad, ha éhesek vagyunk. Ő kell nekünk! Talán ha a mai világunkban történtek volna ezek az események, így fogalmaznánk: elveszi hiteltartozásainkat, kivezet a gazdasági világválságból, megoldja szociális problémáinkat, meggyógyítja halálos betegségeinket. Micsoda tömegek mozdulnának felé! A média közvetítené a tetteit. Szerintem ma is készenlétben lenne egy „bárka” a menekülésre. Ő nem „sztár”, mérhetetlenül több annál: „Te vagy az Isten fia!” – mondják a tisztátalan lelkek. Szomorú, hogy csak a gonosz ismeri fel az Isten Fiát.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír