Útravaló – 2026. január 23.

A tizenkét apostol meghívása. „Jézus fölment egy hegyre, és magához hívta, akiket kiválasztott.” A tizenkét apostol tehát Jézus által volt kiválasztva. Ő látta ebben a társaságban, hogy képesek lesznek hirdetni az örömhírt. Nem annyira emberi tulajdonságaik, képességeik révén, inkább a tőle kapott hatalomnál fogva. Előbb azonban tanítja őket. Megpróbálja elmagyarázni nekik az Atya akaratát és Isten országának evangéliumát. Az sem fogja vissza, hogy tudja, mikor értenek meg majd mindent. Amikor leszáll rájuk Isten Lelke, és eszükbe juttatja mindazt, amit mondott nekik. Sokszor mi sem értjük életünk eseményeit, de ő türelemmel tanít, mert kiválasztott minket, és meghívott tanítványai közé.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír