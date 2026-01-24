Útravaló – 2026. január 24.

Nézőpont – 2026. január 24., szombat | 5:00
Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Januárban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

„Belzebub szállta meg, és az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket” – mondták a Jeruzsálemből jött írástudók. Azaz tisztátalan lélek szállta meg. Milyen arcátlanság ez az ördög részéről! Jézus meg is jegyzi: „Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha valamely ország meghasonlik önmagával, az az ország nem állhat fenn.” Övéi sem voltak különbek, mert amikor meghallották a pletykákat, hogy elvesztette az eszét, elindultak, hogy erővel magukkal vigyék. Jelen van-e az életünkben a rosszindulatú hasonlítgatás és a pletykálkodás? A „Te, hallottad?” kezdetű mondatok? A másik lejáratásának szándéka ördögi cselekedet. Tudok-e jóindulattal tekinteni másokra? Mennyire adok a pletykákra?

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

