Útravaló – 2026. január 24.

„Belzebub szállta meg, és az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket” – mondták a Jeruzsálemből jött írástudók. Azaz tisztátalan lélek szállta meg. Milyen arcátlanság ez az ördög részéről! Jézus meg is jegyzi: „Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha valamely ország meghasonlik önmagával, az az ország nem állhat fenn.” Övéi sem voltak különbek, mert amikor meghallották a pletykákat, hogy elvesztette az eszét, elindultak, hogy erővel magukkal vigyék. Jelen van-e az életünkben a rosszindulatú hasonlítgatás és a pletykálkodás? A „Te, hallottad?” kezdetű mondatok? A másik lejáratásának szándéka ördögi cselekedet. Tudok-e jóindulattal tekinteni másokra? Mennyire adok a pletykákra?

