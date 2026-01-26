Útravaló – 2026. január 26.

„Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.” Jézus két alkalommal adott gyakorlati tanácsot az apostoli munkával kapcsolatban. Először a tizenkét apostolnak, később hetvenkét tanítványának. Mindig az ő békéjével a szívükben menjenek, mondta nekik. Ez a béke fog megjelenni ott, ahol szívesen fogadják őket. Ma is kérjük az aratás Urát, imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Jézus küldi a hetvenkét tanítványt. Szeretné, ha megtapasztalnák, hogy ő gondoskodik róluk, és semmiben nem szenvednek hiányt az útjuk során. Nem „felszámolni akarja bárányait a farkasok között”, hanem megerősíteni őket a küldetésükben. Jézus most téged is küld. Megvan benned a bárány lelkülete?

Fotó: Horogszegi-Lenhardt Erika

Magyar Kurír