Útravaló – 2026. január 27.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Januárban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

„Aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám!” Amikor anyja és rokonai felkeresik Jézust, ő ezt a látogatást felhasználja arra, hogy valami fontosat közöljön Isten országáról. Aki megteszi az Atya akaratát, az az ő rokona. Nem a vérségi kapcsolatról van itt szó, sőt nem is a kiválasztott tanítványokról, hanem mindenkiről, aki megteszi az Atya akaratát. Jézus testvéreivé, nővéreivé, anyjává válunk, ha engedelmeskedünk az Atyának. Kell ennél örömtelibb meghívás? A vérségi kapcsolat elszakíthatatlan szeretetét hozza Jézus példaként arra, hogy egy mélyebb és örök kötődésre hívjon az Atya akaratában. Isten országa szentháromságos életet jelent. Ismered Isten akaratát?

