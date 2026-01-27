Útravaló – 2026. január 27.

„Aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám!” Amikor anyja és rokonai felkeresik Jézust, ő ezt a látogatást felhasználja arra, hogy valami fontosat közöljön Isten országáról. Aki megteszi az Atya akaratát, az az ő rokona. Nem a vérségi kapcsolatról van itt szó, sőt nem is a kiválasztott tanítványokról, hanem mindenkiről, aki megteszi az Atya akaratát. Jézus testvéreivé, nővéreivé, anyjává válunk, ha engedelmeskedünk az Atyának. Kell ennél örömtelibb meghívás? A vérségi kapcsolat elszakíthatatlan szeretetét hozza Jézus példaként arra, hogy egy mélyebb és örök kötődésre hívjon az Atya akaratában. Isten országa szentháromságos életet jelent. Ismered Isten akaratát?

Fotó: Lambert Attila



Magyar Kurír