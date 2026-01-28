Útravaló – 2026. január 28.

Az Isten országáról szóló példabeszédek között az első a magvetőről tanít. Bizonyos értelemben megadja a programunkat. Ennek az országnak a hirdetése és megvalósítása mindig bele fog ütközni az emberek érdektelenségébe, könnyelműségébe, anyagiasságába és állhatatlanságába. Jézus tudja, mire vállalkozik. Az Egyháznak is tudatában kell lennie annak, hogy küldetése nem könnyű feladat. Ez így volt a régi időkben, és így van napjainkban is. Itt a magvetőről van szó. A magvetőről, aki mindenhová szórja a magot, útra, útszélre, kövek közé és jó talajra egyaránt. Isten mindig megvalósítja a tervét! Még az emberek gyarlósága ellenére is. Talál jó talajt, amely bőven terem.

Fotó: Lambert Attila



Magyar Kurír