Útravaló – 2026. január 29.

Nézőpont – 2026. január 29., csütörtök | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Januárban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

„Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” Jézus tanít az Isten országáról, s példabeszédekkel és hasonlatokkal igyekszik megértetni velünk mondanivalóját. Hasonlatai hozzásegítenek minket ahhoz, hogy megközelítsük Isten országának titkát, és befogadjuk azt, akinek szavai és jelenléte által Isten országa megvalósul bennünk. Aki Jézusra hallgat, aki befogadja őt, annak belső világa megnyílik, és a Szentlélek ajándékai töltik be. „Mert akinek van, még kap; akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amije van.” Isten irántunk való szeretete nem olyan, mint a mi emberi szeretetünk. Ő mértéktelenül szeret. Mi pedig mindig méricskélünk: tegyem, ne tegyem, mondjam, ne mondjam?

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

