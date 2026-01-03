Útravaló – 2026. január 3.

Nézőpont – 2026. január 3., szombat | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Januárban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

Jézus Isten áldozati báránya, aki elveszi a világ bűneit, vagyis áldozatos életével vált meg bennünket. Isten lelke működik benne, akit már az ószövetségi jövendölések is hirdettek. Ő Isten választottja, akit azért küld az Atya, hogy Lélekkel kereszteljen. János a Lélektől látott! Nemcsak a Jézusra galambként leereszkedő Lelket, hanem a Lélekkel keresztelőt. A látásból fakad a tanúságtétel Isten Fiáról. És én, aki szememmel nem láttam, mit tegyek? Boldognak mond téged, mert hited a szem, amely látóvá tesz. Én, a Lélekkel keresztelt és megváltott ember, látom-e Jézust, felismerem-e, amikor előttem áll? A Szentlélek képessé tesz arra, hogy lásd az Isten Fiát, és tanúságot tegyél róla!

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Szűz Mária #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató