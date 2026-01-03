Útravaló – 2026. január 3.

Jézus Isten áldozati báránya, aki elveszi a világ bűneit, vagyis áldozatos életével vált meg bennünket. Isten lelke működik benne, akit már az ószövetségi jövendölések is hirdettek. Ő Isten választottja, akit azért küld az Atya, hogy Lélekkel kereszteljen. János a Lélektől látott! Nemcsak a Jézusra galambként leereszkedő Lelket, hanem a Lélekkel keresztelőt. A látásból fakad a tanúságtétel Isten Fiáról. És én, aki szememmel nem láttam, mit tegyek? Boldognak mond téged, mert hited a szem, amely látóvá tesz. Én, a Lélekkel keresztelt és megváltott ember, látom-e Jézust, felismerem-e, amikor előttem áll? A Szentlélek képessé tesz arra, hogy lásd az Isten Fiát, és tanúságot tegyél róla!

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír