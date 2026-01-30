Útravaló – 2026. január 30.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Januárban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

Isten országa, amely Jézusban megjelent, nem földi ország. Ezért nem értették a tanítványok, hogy miről beszél. Sokszor kérdezték, hogy mikor jön el ez az ország. Isten országa bennünk terjed, úgy, hogy megtesszük az Atya akaratát. Isten ereje működik bennünk, ahogy a növény életét is belső erő irányítja a növekedésben. Ha elvetik a magot, elindul a növekedés, és megvan a remény az aratásra. Jézus magvetése szűk körben kezdődik, de az evangélium átjárja az egész emberiséget. Ágai mindenhova elérnek. Így bontakozik ki Isten országa megállíthatatlanul, gyarlóságaink ellenére. Magunkban hordozzuk az evangéliumot, és ha Jézust magunk között tartjuk, csodákat láthatunk már itt a földön is.

