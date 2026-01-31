Útravaló – 2026. január 31.

„Mit féltek annyira? Még mindig nem hisztek?” Szent Márk tudósít minket a vihar lecsendesítéséről. Jézus azt mondja, hogy evezzenek át a túlsó partra. Ezek a halász emberek nem vették volna észre a készülő vihart? Mégis mentek, engedelmeskedve a Mester kérésének. A vihar hirtelen csapott le rájuk. A hullámok elárasztották a bárka belsejét, a tanítványok pedig küzdöttek a természet erőivel. Emberi képességeik szerint igyekeztek menteni, ami menthető. Micsoda kontraszt, hogy eközben Jézus békésen alszik a bárka farában! Az Egyház hajója is halad a túlsó part felé a történelem viharain, próbatételein át. Hányszor akarja önerőből leküzdeni e megpróbáltatásokat, megfeledkezve Jézusról, aki jelen van! Féltek?

Fotó: Nádudvari Dorottya



Magyar Kurír