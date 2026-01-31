Útravaló – 2026. január 31.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Januárban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

„Mit féltek annyira? Még mindig nem hisztek?” Szent Márk tudósít minket a vihar lecsendesítéséről. Jézus azt mondja, hogy evezzenek át a túlsó partra. Ezek a halász emberek nem vették volna észre a készülő vihart? Mégis mentek, engedelmeskedve a Mester kérésének. A vihar hirtelen csapott le rájuk. A hullámok elárasztották a bárka belsejét, a tanítványok pedig küzdöttek a természet erőivel. Emberi képességeik szerint igyekeztek menteni, ami menthető. Micsoda kontraszt, hogy eközben Jézus békésen alszik a bárka farában! Az Egyház hajója is halad a túlsó part felé a történelem viharain, próbatételein át. Hányszor akarja önerőből leküzdeni e megpróbáltatásokat, megfeledkezve Jézusról, aki jelen van! Féltek?

