Útravaló – 2026. január 5.

Szeressük egymást! Az emberek a testvéri szeretet révén menekülhetnek meg a gonosz erőktől. Káin példája megmutatja a gonoszt, amely az önzés és a gőg mögött rejtőzik. A gonosz mindig az emberre leselkedik. Éppen ezért Káin ellentétét kell megvalósítani, vagyis az ösztönök ellentétét. Jézus tanítványa nem gyűlölheti embertársát, hanem szeretnie kell. A tanítványoknak Jézus szeretete, az életet másokért odaadó szeretet ad bátorítást. Választhatsz a szeretet és a gyűlölet között: vagy az előbbi mellett döntesz, és akkor szabad leszel, vagy az utóbbit választod, és szolgává válsz. Az Úr pedig azt mondja: „Ne féljetek!” Aki szereti testvéreit, annak része van az életben, és a halálnak nincs hatalma fölötte.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír