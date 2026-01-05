Útravaló – 2026. január 5.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Januárban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

Szeressük egymást! Az emberek a testvéri szeretet révén menekülhetnek meg a gonosz erőktől. Káin példája megmutatja a gonoszt, amely az önzés és a gőg mögött rejtőzik. A gonosz mindig az emberre leselkedik. Éppen ezért Káin ellentétét kell megvalósítani, vagyis az ösztönök ellentétét. Jézus tanítványa nem gyűlölheti embertársát, hanem szeretnie kell. A tanítványoknak Jézus szeretete, az életet másokért odaadó szeretet ad bátorítást. Választhatsz a szeretet és a gyűlölet között: vagy az előbbi mellett döntesz, és akkor szabad leszel, vagy az utóbbit választod, és szolgává válsz. Az Úr pedig azt mondja: „Ne féljetek!” Aki szereti testvéreit, annak része van az életben, és a halálnak nincs hatalma fölötte.

