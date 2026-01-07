Útravaló – 2026. január 7.

„Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!” Keresztelő Szent János bebörtönzése után Jézus megkezdte nyilvános működését, és bejárta egész Galileát. Tanította és gyógyította mindazokat, akikkel találkozott. Híre elterjedt az egész vidéken. János szenvedése és vértanúsága előkészítette ezt az utat. Jézus hirdeti Isten országát, amely nem egy távoli valóság, hanem közöttünk van. Ezt az örömhírt Galileában kezdte megosztani az emberekkel, amely határos volt a pogányok lakóhelyével. Ezért az ott élő zsidók jobban felfogták az egész emberiségnek szóló tanítást, mint a Jeruzsálemben élők. A próféta által bejelentett világosság az, hogy az üdvösségre szóló meghívás mindenkinek szól. Neked is!

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír