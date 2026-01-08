Útravaló – 2026. január 8.

Nézőpont – 2026. január 8., csütörtök | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Januárban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

„Ti adjatok nekik enni!” Márk két kenyérszaporításról tudósít minket evangéliumában. A két csoda kibontása azonban eltér egymástól. Jézust itt úgy látjuk, mint jó Pásztort, aki tudja, hogy az élet bajaival naponta megküzdő emberek olyanok, mint a pásztor nélküli nyáj. Ezért meg akarja értetni velünk, hogy ő tud gondoskodni rólunk. Mindig megadja nekünk, amire szükségünk van. Nem többet és nem kevesebbet. A történésekben azonban megjelenik a tanítványok feladata is: „Ti adjatok nekik enni!” A te küldetésed ma is a gondviselő Istenbe vetett bizalom megélése és átadása lesz. A tizenkét kosár maradék az „isteni mértéktelenséget” fejezi ki, és azt, hogy a tanítványok keze sohasem lesz üres.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Szűz Mária #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató