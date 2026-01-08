Útravaló – 2026. január 8.

„Ti adjatok nekik enni!” Márk két kenyérszaporításról tudósít minket evangéliumában. A két csoda kibontása azonban eltér egymástól. Jézust itt úgy látjuk, mint jó Pásztort, aki tudja, hogy az élet bajaival naponta megküzdő emberek olyanok, mint a pásztor nélküli nyáj. Ezért meg akarja értetni velünk, hogy ő tud gondoskodni rólunk. Mindig megadja nekünk, amire szükségünk van. Nem többet és nem kevesebbet. A történésekben azonban megjelenik a tanítványok feladata is: „Ti adjatok nekik enni!” A te küldetésed ma is a gondviselő Istenbe vetett bizalom megélése és átadása lesz. A tizenkét kosár maradék az „isteni mértéktelenséget” fejezi ki, és azt, hogy a tanítványok keze sohasem lesz üres.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír