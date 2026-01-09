Útravaló – 2026. január 9.

„Bátorság! Én vagyok, ne féljetek.” A vízen járás csodája követi a kenyérszaporítást. Jézus megmutatja, hogy ura a természet erőinek. Az örök élet ilyen győzelem a mulandó természet felett! Egyúttal azt is igazolja, hogy fölötte áll a történelem viharainak. Miközben Egyháza a földi bajokkal küzd, ő kísér bennünket ezen az úton. Lehet, hogy nem ismerjük fel, vagy kísértetnek véljük. Isten nagykorúvá akar tenni minket. Engedi, hogy a hit erejére támaszkodva járjuk az élet útját. Amikor igazán szükség van rá, akkor megismerteti magát. Bátorság! Csak így lehetünk a tanítványai. Félsz? A félelem nem keresztény tulajdonság! Ő pedig megígérte: Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír