Útravaló – 2026. január 9.

Nézőpont – 2026. január 9., péntek | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Januárban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

„Bátorság! Én vagyok, ne féljetek.” A vízen járás csodája követi a kenyérszaporítást. Jézus megmutatja, hogy ura a természet erőinek. Az örök élet ilyen győzelem a mulandó természet felett! Egyúttal azt is igazolja, hogy fölötte áll a történelem viharainak. Miközben Egyháza a földi bajokkal küzd, ő kísér bennünket ezen az úton. Lehet, hogy nem ismerjük fel, vagy kísértetnek véljük. Isten nagykorúvá akar tenni minket. Engedi, hogy a hit erejére támaszkodva járjuk az élet útját. Amikor igazán szükség van rá, akkor megismerteti magát. Bátorság! Csak így lehetünk a tanítványai. Félsz? A félelem nem keresztény tulajdonság! Ő pedig megígérte: Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

