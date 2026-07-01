Útravaló – 2026. július 1.

„Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?” – kérdezte Jézustól a két megszállott. Jézusban Isten ereje és jósága van jelen. Amikor tanít, csodát tesz, a szeretetnek ez az ereje érinti meg az emberek testét és lelkét. Az életnek ez az áradása még az ördögökből is olyan szavakat hoz ki, amiket szabad akaratukból soha nem mondtak volna: „Ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába” – kérték. A gonosz kér? Már azt is kegynek veszi, hogy az ember helyett a tisztátalan állatokba költözhet. Ezt mondta nekik Jézus: „Menjetek!” Isten ugyanis még a megtévedt angyalait is szereti. Teljesíti a kérésüket. A két megszállott megszabadul. Jézus megszabadít, ha te is akarod!

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír