Útravaló – 2026. július 10.

Nézőpont – 2026. július 10., péntek | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júliusban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

„Úgy küldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és ártatlanok, mint a galambok.” Jézus arra figyelmezteti apostolait – és minket is –, hogy követése próbatételek sorát jelenti, ezért óvatosnak kell lenniük. Bíróság elé állítanak és megostoroznak titeket – mondja. Igen, a tanúságtétel Jézusról nem könnyű. A munkahelyeden, az iskolában, a szomszédoknál, a közösségekben ma is lesz rá alkalmad bőven! Jézus téged is küld, ahogy tanítványait küldte a világba. A báránylelkület nem „birkaságot” jelent. Ne félj, mert a Szentlélek mindig megmutatja, hogy mit mondj, és mit tegyél! A próbatételektől nem kell megijedni. Vedd észre okosan a bennük rejlő lehetőséget!

Fotó: Horogszegi-Lenhardt Erika

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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