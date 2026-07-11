Útravaló – 2026. július 11., Nursiai Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

Nézőpont – 2026. július 11., szombat | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júliusban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

Szent Benedek jelmondata: „Imádkozzál és dolgozzál!” Az imádság és a munka összefügg és erősíti egymást. Istentől kapjuk az erőt, hogy elvégezzük azt a munkát, amit az ő akaratából kapunk. És minden munkavégzés hálára indít Isten iránt, aki szintén munkálkodik időtlen valóságában. Folyamatosan teremti, megváltja és megszenteli a világot. Szent Benedek hatása máig tartó, mert a hitre, az Istennel való élő kapcsolatra (imádság) és a tevékeny szeretetre (munka) buzdította követőit, és ezt a szemléletet egész Európában terjesztette, százakat és ezreket nyerve meg Krisztusnak. Kérjük égi közbenjárását Európáért, ahol ma megkérdőjeleznek évezredes értékeket, pedig csak ezek alapján lehet igazán emberi életet élni.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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