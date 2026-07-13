Útravaló – 2026. július 13.

Nézőpont – 2026. július 13., hétfő | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júliusban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

Jézus követőinek élete állandó kihívás. Jel vagyunk az iskolában, a munkahelyen, a sportban, az emberi kapcsolatainkban. Ha ragaszkodunk Jézus tanításához, azzal rendszeresen provokáljuk a környezetünket. Ha nem vagyunk megalkuvók, hanem valóban éljük az evangéliumot, szembekerülhetünk másokkal. Jézus követése tehát kereszthordozást is jelent, vagyis elköteleződést az élet mellett. De bátorít is! Azt mondja, hogy ő egy a tanítványaival. Mit jelent ez? Azt, hogy bárhová mennek és bármit tesznek, az élő Jézust viszik oda, és ő jelenik meg a szavaikban, tetteikben. A Názáreti Jézus nevében… Ahol befogadják őket, ott Jézust is befogadják. Aki pedig csak egy pohár friss vizet ad inni a szomjazónak, Jézussal cselekszi azt. Te tanítványa vagy-e Jézusnak?

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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