Útravaló – 2026. július 14.

Istenhez menni. Megállni a mindennapok forgatagában, elcsendesedni. Meg kell találnunk életünkben a csend helyét és idejét ahhoz, hogy találkozzunk Jézussal. Mindannyiunknak szüksége van a csendre. Te megtalálod a csend helyét és lehetőségét az életedben? A mai embert zavarja a csend. Zajokkal veszi körül magát. Isten vár: vajon felpörgött mindennapjainkban tudunk-e időt szakítani rá, vagy annyira elmerültünk életünk zajaiban, hogy nem is halljuk őt? Jézus ott van az életedben, most is jelzi feléd, hogy veled van, és várja, hogy észrevedd. Ehhez azonban fontos, hogy higgy! A hit emel át a zajból Isten csendjébe. Megszólít. Meghallod- e?

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír