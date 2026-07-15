Útravaló – 2026. július 15.

Nézőpont – 2026. július 15., szerda | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júliusban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

Jézus mindent az Atyában tesz. Minden az ő jelenléte. A kicsinyek, akik nincsenek eltelve önmagukkal, a tudásukkal, pozíciójukkal, csak ők veszik észre titkait. Akik elbizakodottak, és az Atyát a saját elképzeléseik szerint igazítják vágyaikhoz, azok elzárták magukat tőle. Isten nem automata, hogy bedobok egy imát, aztán beírom, hogy mit szeretnék érte, és megkapom. Torz az istenképünk. Akár dolgozol, akár a nyári pihenésedet töltöd, jusson időd Istenre! Tudsz-e kicsiny lenni, hogy megismerd a Fiút és általa az Atyát? Ő emberközeli, de rejtőzködő Isten. Elrejtőzik a természetben, az emberekben, életed eseményeiben, és arra vár, hogy észrevedd. Nap mint nap jön feléd!

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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