Útravaló – 2026. július 16.

Nézőpont – 2026. július 16., csütörtök | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júliusban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok!” Hamar elfárad az ember. Sok a teher: kilátástalanság, adósságok, lelki és fizikai kiégettség, depresszió, magány… Milyen sokfelé szalad a csüggedt ember megoldást keresve vagy terheinek könnyítését remélve, hogy össze ne roppanjon alattuk! Jézus meghív, mert nála nyugalmat találunk. Hogyan? Vegyem a nyakamba az igáját? Igen! Tanuljunk tőle, aki Isten létére emberré lett. Ha Jézussal éled az életed, hirtelen minden megváltozik, mert megérted, hogy mindennek értelme van, és semmi sincs véletlenül. Ha életünk igáját Jézus békéjével hordozzuk, és tudjuk, hogy semmi sem történik Isten nélkül, akkor megtapasztaljuk, hogy minden könnyűvé válik. Bátorság! Jézus hív!

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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