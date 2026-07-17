Útravaló – 2026. július 17.

„A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért.” A törvény szolgasága után Isten gyermekeinek szabadságát adja az embereknek Jézus. A farizeusok megszólják a tanítványokat, mert megszegik a szombatot azzal, hogy munkát végeznek, amikor morzsolgatják a kalászokat. A törvény túlértelmezése miatt súlyos terhek nyomják az emberek vállát. Pedig Isten szeretetből adta a törvényt, ám az írástudók és a farizeusok magyarázataikkal teherré változtatták azt. Jézus átlépi az emberi magyarázatok rendszerét, és felmutatja az Atya szeretetét gyermekei iránt. Az emberekhez és Istenhez fűződő kapcsolatodban a legfontosabb feladatod a szeretet, nem pedig a törvény betűjén való rágódás. Szolgai vagy gyermeki a hited?

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír