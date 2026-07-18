Útravaló – 2026. július 18.

Nézőpont – 2026. július 18., szombat | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júliusban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

„Nem vitatkozik, nem kiabál, szavát sem hallják a tereken. A megroppant nádat nem töri el és a füstölgő mécsbelet nem oltja ki.” Igen, ő a szelíd és irgalmas Üdvözítő. Jézus csendje nem gyengeség, hanem erő, amely nem harsányságból, hanem irgalomból fakad. Nem töri el a megroppant nádat: nem ítél, hanem felemel. A füstölgő mécsbelet sem oltja ki: látja benne a parazsat, amely újra lángra lobbanhat. Isten így közelít hozzánk is – szelíden, türelmesen. Ebben a szelíd jelenlétben tanuljuk meg, hogy a valódi gyógyulás nem erőszakból, hanem együttérzésből, szeretetből születik. A csend sokszor többet mond minden kimondott szónál. Ma csendben végighallgatok mindenkit, aki beszél hozzám.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató