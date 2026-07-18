Útravaló – 2026. július 18.

„Nem vitatkozik, nem kiabál, szavát sem hallják a tereken. A megroppant nádat nem töri el és a füstölgő mécsbelet nem oltja ki.” Igen, ő a szelíd és irgalmas Üdvözítő. Jézus csendje nem gyengeség, hanem erő, amely nem harsányságból, hanem irgalomból fakad. Nem töri el a megroppant nádat: nem ítél, hanem felemel. A füstölgő mécsbelet sem oltja ki: látja benne a parazsat, amely újra lángra lobbanhat. Isten így közelít hozzánk is – szelíden, türelmesen. Ebben a szelíd jelenlétben tanuljuk meg, hogy a valódi gyógyulás nem erőszakból, hanem együttérzésből, szeretetből születik. A csend sokszor többet mond minden kimondott szónál. Ma csendben végighallgatok mindenkit, aki beszél hozzám.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír