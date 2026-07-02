Útravaló – 2026. július 2., Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, Sarlós Boldogasszony

Nézőpont – 2026. július 2., csütörtök | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júliusban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

„Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked.” Ezt mondta Erzsébet, aki isteni sugallatra megérezte, hogy Mária a Messiás édesanyja. Erre válaszként felhangzik Mária ajkáról boldogságának és hálájának kifejezése Isten magasztalásában, a Magnificatban. Sokszor panaszkodunk Isten távollétéről. Olyan mozdulatlannak tűnik minden! Tudunk-e olyan hitet vinni ebbe a mozdulatlanságba, mint amilyen Máriáé volt? Honnan vette a názáreti leány ezt a megrendítően nagy lelket, hogy merjen Istenbe kapaszkodni, és az ő szavaira építeni? Erzsébet észrevette Mária hitét. Ha te is felismered, akkor téged is magával ragad, s eljuttat az Istenre épülő, mélyebb hitre.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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