Útravaló – 2026. július 2., Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, Sarlós Boldogasszony

„Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked.” Ezt mondta Erzsébet, aki isteni sugallatra megérezte, hogy Mária a Messiás édesanyja. Erre válaszként felhangzik Mária ajkáról boldogságának és hálájának kifejezése Isten magasztalásában, a Magnificatban. Sokszor panaszkodunk Isten távollétéről. Olyan mozdulatlannak tűnik minden! Tudunk-e olyan hitet vinni ebbe a mozdulatlanságba, mint amilyen Máriáé volt? Honnan vette a názáreti leány ezt a megrendítően nagy lelket, hogy merjen Istenbe kapaszkodni, és az ő szavaira építeni? Erzsébet észrevette Mária hitét. Ha te is felismered, akkor téged is magával ragad, s eljuttat az Istenre épülő, mélyebb hitre.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír