Útravaló – 2026. július 20.

„Mester, jelet szeretnénk látni tőled” – mondták Jézusnak az írástudók és a farizeusok. Hányszor elhangzik ez napjainkban is! Hívő emberek ajkáról felhangzik a kérés: adjon valami jelet Jézus, igazolásául annak, hogy meghallgatta kéréseiket. Amikor pedig nem tapasztalnak jelet, rögtön zúgolódnak: pedig én mennyi mindent megtettem! Eközben Jézus ott áll mellettük, csak nem veszik észre a jelenlétét. Mert a kért jelet várják, és így nem látják, hogy Jónásnál és Salamonnál nagyobb van itt. Igen, Jézus jelenlétének jeleit felfedezheted a mai napodban is. Ha megszabadulsz az elvárásaidtól, és hagyod, hogy ő jöjjön feléd egy emberben, vagy hogy megmutassa magát egy eseményben. Még mindig jelet akarsz?

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír