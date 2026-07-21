Útravaló – 2026. július 21.

Nézőpont – 2026. július 21., kedd | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júliusban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

„Ki az én anyám és kik az én testvéreim? Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám.” Jézus, amikor a mennyei Atya akaratában fárad, nem lehet tekintettel a test és vér kötelékeire. Tanítványai lelkileg közelebb állnak hozzá, mint anyja és rokonai. Jézus kérdése nem elutasítás, hanem meghívás a mélyebb kapcsolatra. „Aki teljesíti Atyám akaratát”, vagyis aki hallgat Isten szavára, és engedi, hogy formálja az életét, az belép Jézus igazi családjába. Ebben a közösségben mindenki helyet kap, aki szeretettel válaszol a hívására. Így válik az Egyház élővé, ahol testvérei leszünk egymásnak, mert az Atya hív bennünket, akinek keresztségünkben gyermekei lettünk.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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