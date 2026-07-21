Útravaló – 2026. július 21.

„Ki az én anyám és kik az én testvéreim? Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám.” Jézus, amikor a mennyei Atya akaratában fárad, nem lehet tekintettel a test és vér kötelékeire. Tanítványai lelkileg közelebb állnak hozzá, mint anyja és rokonai. Jézus kérdése nem elutasítás, hanem meghívás a mélyebb kapcsolatra. „Aki teljesíti Atyám akaratát”, vagyis aki hallgat Isten szavára, és engedi, hogy formálja az életét, az belép Jézus igazi családjába. Ebben a közösségben mindenki helyet kap, aki szeretettel válaszol a hívására. Így válik az Egyház élővé, ahol testvérei leszünk egymásnak, mert az Atya hív bennünket, akinek keresztségünkben gyermekei lettünk.

Fotó: Merényi Zita

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