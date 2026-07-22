Útravaló – 2026. július 22., Szent Mária Magdolna

„Jézus megkérdezte tőle: »Asszony, miért sírsz? Kit keresel?« Ő pedig, azt gondolva, hogy a kertész az, ezt felelte neki: »Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elviszem!« Ekkor Jézus megszólította őt: »Mária!« Erre ő megfordult, és héberül így szólt: »Rabbóni!«, ami azt jelenti: Mester.” A szomorúság, a gyász, az üres sír érthetetlensége teljesen összezavarta Mária Magdolnát. Nincs ott a halott Jézus, ahol lennie kellene, a sírban. Egyvalamire lehet csak gondolni, hogy valaki elvitte. Mária Magdolnát még az angyalok sem bírták kimozdítani tehetetlen fájdalmából: „Miért keresed az élőt a holtak között?” Az gondolta, a kertész az, aki azt kérdezi tőle, hogy miért sír. De amikor Jézus a nevén szólította, felismerte őt! Isten a kertben kereste az embert, amikor az vétkezett. Most is megszólítja, akit megváltott! Téged is neveden szólít!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír