Útravaló – 2026. július 23., Svéd Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje

„Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. (…) nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” Krisztus és követői között benső és kegyelmi életközösség van. Aki nincs benne ebben az egységben, az semmit sem tud tenni, ami Isten előtt kedves volna. Azok Jézus igazi tanítványai, akiknek tettekben nyilvánul meg az Úrral való kapcsolatuk. A szavak, ha nincsenek mögöttük tettek, semmit sem érnek, mert elszállnak, elfelejtik őket. Ha az Úrban élem az életemet és teszem a feladataimat, akkor a kezem az ő kezévé válik, a szívem az ő szívévé. Így leszek az ő szeretetében ma is.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír