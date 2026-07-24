Útravaló – 2026. július 24.

A magvetőről szóló példabeszéd magyarázatát halljuk az evangéliumban. Vannak emberek, akik meghallgatják a tanítást, de nincs hatással az életükre. Sokan idéznek a Bibliából ünnepségeken, megcsillantva intelligenciájukat, utána azonban nincsenek hatással rájuk az elhangzottak. Van jó talaj is, és az abban elvetett mag bő termést hoz. A magvető mindenhova szórja a magot, nem nézi, hová hull. Számol szabad akaratunk bizonytalanságával, és nem korlátozza a döntéseinket. Azt szeretné, hogy szabad akarattal kötelezzük el magunkat neki, ez a tudatos döntés legyen együttműködésünk alapja. A magvető veti a magot. Sok az útszélre esik vagy a kövek közé. Isten bőkezű, minden magnak megadja a termőre fordulás lehetőségét! Neked is!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír