Útravaló – 2026. július 24.

Nézőpont – 2026. július 24., péntek | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júliusban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

A magvetőről szóló példabeszéd magyarázatát halljuk az evangéliumban. Vannak emberek, akik meghallgatják a tanítást, de nincs hatással az életükre. Sokan idéznek a Bibliából ünnepségeken, megcsillantva intelligenciájukat, utána azonban nincsenek hatással rájuk az elhangzottak. Van jó talaj is, és az abban elvetett mag bő termést hoz. A magvető mindenhova szórja a magot, nem nézi, hová hull. Számol szabad akaratunk bizonytalanságával, és nem korlátozza a döntéseinket. Azt szeretné, hogy szabad akarattal kötelezzük el magunkat neki, ez a tudatos döntés legyen együttműködésünk alapja. A magvető veti a magot. Sok az útszélre esik vagy a kövek közé. Isten bőkezű, minden magnak megadja a termőre fordulás lehetőségét! Neked is!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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