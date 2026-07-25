Útravaló – 2026. július 25., Szent Jakab apostol

Nézőpont – 2026. július 25., szombat | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júliusban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

„Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?” Ezzel a kérdéssel válaszol Jézus a Zebedeus fiúk anyjának kérésére, amikor az édesanya szeretné „pozícióba helyezni” fiait abban az országban, ahol Jézus lesz a király. Sem ő, sem a két fia nem érti, hogy Jézus itt nem arról az országról beszél, ami a hagyományukban fellelhető. Ezért utal a szenvedések kelyhére, amit vele együtt ki kell inniuk. Ez is ellentétes a várakozásukkal, hiszen a Messiás nem szenvedhet. A többiek zúgolódására Jézus kifejezi, hogy ennek az országnak, amit ő hozott, a szolgáló szeretet az alaptörvénye. Ő maga is ezért jött. Hozzá tartozol? A szolgáló szeretet ma is összeköt vele, és Isten országával, amely közöttünk van.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató