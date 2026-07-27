Útravaló – 2026. július 27.

Nézőpont – 2026. július 27., hétfő | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júliusban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

Az ószövetségi zsidóság, amely várt a Messiásra, úgy gondolta, amikor eljön, rendkívüli jelek fogják kísérni érkezését. Csak földi értelemben gondolkodtak a messiási új országról, a szabadságról és a békéről. Jézus pedig, amikor megérkezik, arról az országról beszél, amelyik már jelen van, mint a mustármag a földben vagy a kovász a lisztben, és fokozatosan fejti ki erejét. Isten országa nem látványosan, hanem szinte észrevétlenül növekedik, embertől emberig, lélektől lélekig. A hitből fakadó tetteink teszik láthatóvá. Isten országa ott van, ahol az evangélium életté válik. Először benned, azután abban, akinek átadod! Az Egyház élete így folytatódik a történelemben, mert a lelki átalakuláshoz idő kell. Látod már a jeleit?

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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