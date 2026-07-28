Útravaló – 2026. július 28.

Nézőpont – 2026. július 28., kedd | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júliusban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

„Akkor az igazak ragyognak majd, mint a nap Atyjuk országában. Akinek füle van, hallja meg.” Az igazak és a bűnösök szétválasztása a világ végén történik. A példabeszéd arra tanít, hogy a világban együtt növekszik a jó és a rossz, a jó mag és a konkoly, és ez a növekedés türelmet kíván. Jézus reményt ad: a jó mag nem vész el, mert az Emberfia veti, és az Atya gondviselése őrzi. Isten a jóra és a rosszra is felkelti napját, és időt ad a növekedésre. Ő egyformán szeret mindenkit. A végső aratáskor pedig minden a helyére kerül, és az igazak ragyogni fognak, mint a nap. Ez a ragyogás nem a saját érdemük, hanem Isten hűségének átragyogása az igazakon. Engedd, hogy a remény és a kitartás formálja az életedet!

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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