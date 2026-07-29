Útravaló – 2026. július 29.

Nézőpont – 2026. július 29., szerda | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júliusban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

„Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri az Istent.” Mária és Márta is megéli ezt a szeretetet, amikor Jézus meglátogatja őket. Mindketten örömmel tartózkodnak Jézus közelében. Márta érte dolgozik, Mária pedig belőle töltekezik. A Jézusnak szentelt idő, legyen az munka vagy imádság, a léleknek öröm és áldás. Az istenszeretet e kétféle mozzanata a mai napodban is keveredik. Mindkettő szeretet! Jézus azért figyelmezteti Mártát, mert a szeretetből végzett munka és az ugyancsak szeretettel végzett imádság nem rivalizálhat egymással. Mindkettőben rá figyelünk és felismerjük őt. Jézus, ma is szeretnék találkozni veled a feladataimban, és akkor is, amikor a lábadhoz ülök, hogy hallgassalak téged.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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