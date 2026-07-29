Útravaló – 2026. július 29.

„Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri az Istent.” Mária és Márta is megéli ezt a szeretetet, amikor Jézus meglátogatja őket. Mindketten örömmel tartózkodnak Jézus közelében. Márta érte dolgozik, Mária pedig belőle töltekezik. A Jézusnak szentelt idő, legyen az munka vagy imádság, a léleknek öröm és áldás. Az istenszeretet e kétféle mozzanata a mai napodban is keveredik. Mindkettő szeretet! Jézus azért figyelmezteti Mártát, mert a szeretetből végzett munka és az ugyancsak szeretettel végzett imádság nem rivalizálhat egymással. Mindkettőben rá figyelünk és felismerjük őt. Jézus, ma is szeretnék találkozni veled a feladataimban, és akkor is, amikor a lábadhoz ülök, hogy hallgassalak téged.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír